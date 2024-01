Stargate: Timekeepers est sorti

Publié le Mercredi 24 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vas-y, prends la porte

Stargate: Timekeepers est un jeu de combat tactique et de stratégie tiré de l'univers SG-1, autrement dit inspiré du film Stargate et de la série Stargate SG-1. Ceux qui regardaient la télé dans les années 90 et au début des années 2000 s'en souviennent forcément.Le jeu prend place après la fin de la saison 7 de la série TV et vous incarnerez le commandant Eva McCain et son équipe, qui s'oppose à la flotte d'Anubis. Les missions se dérouleront sur diverses planètes, aux atmosphères variées.Il va donc falloir péter du Goa'uld par dizaines. Et justement, notre Goa'uld à nous est sur le test.