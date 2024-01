Heroes of Eternal Quest est sorti sur PC

Publié le Jeudi 25 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Objectif sommet

Heroes of Eternal Quest est mélange de rogue-like, de RPG, de stratégie, de jeu de cartes et utilise des mécaniques proches du jeu Loop Hero. Il est développé par Drakkar Game Studio et édité par Surefire Games.Le jeu vient de sortir sur Steam . Une démo est aussi disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.Heroes of Eternal Quest se déroule dans un monde transformé en pyramides. Les créatures les plus féroces sont en haut, les plus insignifiantes sont en bas. Et encore plus bas, il y a... les humains.Vous allez jouer un Masqué, une caste capable de traverser les portails qui relient chaque niveau de la pyramide. Cela vous permet d'aller chercher des ressources et connaissances utiles pour développer la civilisation humaine. Au fil de vos runs, vous lui permettrez de construire de nouveaux bâtiments, lancer de nouvelles recherches, qui vous permettront de mieux vous équiper et d'aller plus haut encore dans votre exploration de niveaux...