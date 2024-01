Winter Survival dévoile du gameplay

Publié le Jeudi 25 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Faut pas vendre la peau du nounours avant de lui avoir pété la gueule

On vous reparle de Winter Survival qui, comme son nom l'indique, est un jeu de survie qui se déroule en hiver, dans les montagnes, dans le Mount Washington State Park. Après une chute, vous avez perdu votre sac et votre équipement et votre seule chance de survie en attendant les secours est un poste de ranger, abandonné.Ça ne va pas se faire tout seul non plus, hein : vous devrez faire du feu, chasser, trouver de l'eau, buter des ours et des loups...Le jeu est développé par Drago Entertainment et sortira le 28 février 2028 en accès anticipé sur PC, via Steam Une longue vidéo de gameplay a été diffusée. Ça va vous plaire.