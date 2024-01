- Islands of Insight sort le 13 fÃ©vrier

Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tant pis pour la St Valentin

Envolez-vous avec Islands of Insight, le nouveau jeu de puzzles et de réflexion dans un monde partagé, où vous allez traverser d'innombrables îles flottantes, non pas dans la crème, mais dans les cieux. Vous y incarnez un quêteur, dans un monde Fantasy, qui parcourt les lieux à la recherche de secrets. Au fil de vos pérégrinations dans des cités, des palais ou même en pleine nature, vous devrez résoudre de nombreux casse-têtes.Islands of Insight est un jeu développé par Lunarch Studios et édité par Behaviour Interactive. Il vient d'être annoncé pour le 13 février sur Steam . Il sera proposé au prix de 29,99 €.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.