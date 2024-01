Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tout tombe Aloy

Tenue Marée noire et Arc Marée noire (disponibles uniquement grâce à la précommande)

Tenue Héritage nora et Lance Héritage nora* (disponibles uniquement en associant votre compte Steam au PlayStation Network)

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Horizon Forbidden West Complete Edition sort le 21 mars sur PC et sera disponible sur Steam et l'Epic Games Store. Le jeu, d'ores et déjà disponible en précommande, proposera la version de base et le DLC Burning Shores.Au menu, il proposera :Quant à la version PC, elle prend en charge les écrans Ultrawide 21:9, 32:9 et le triple écran 48:9, le NVIDIA DLSS 3, l’AMD FSR 2 et l’Intel XeSS, mais proposera aussi une fréquence d’images déverrouillée et prend en charge les fonctionnalités de la DualSense, à savoir le retour haptique et kes gâchettes adaptatives.Allez, hop, nouvelle vidéo.