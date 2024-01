Tekken 8 est là !

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Le retour de l'enfant prodigue

Avis à tous les aficionados de jeux de combats dans lesquels on met des patates stratosphériques et des low kick venus d'un autre monde à son adversaire, le tout en astiquant sa manette plus frénétiquement que jamais, Tekken 8 est enfin disponible !Ce nouveau titre promet avant tout de tirer profit des capacités des consoles "next-gen" et de l'Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein la vue.Pour ce qui est de l'histoire, elle se tient après la défaite d'Heihachi, doyen du clan Kirishima, et se concentre sur les nombreux affrontement qui opposeront respectivement son fils et son petit fils Kazyua et Jin. (Oui ça sonne comme du déjà vu...)Cependant, Tekken 8 arrive avec son lot de nouveautés : un nouveau système de combat qui se veut "agressif", parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous faisiez des papouilles à vos adversaires lors des opus précédents.Un mode histoire "The Dark Awakens", un mode Quête Arcade dans lequel les joueurs peuvent créer leurs propres avatars gravir les échelons de difficultés en relevant différents défis.Le mode "Super batailles fantômes" semble intéressant : vous pourrez y affronter vos propres fantômes, pilotés par I.A qui sont adaptés à votre façon de jouer.Evidemment, on a droit à trois nouveaux personnages : Azucena, victor et Reina.Bref, Tekken 8 est disponible sur Xbox Series, PS5 et PC via steam, et s'annonce déjà comme un des meilleurs jeux compétitifs de l'année.