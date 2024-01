Freedom Planet 2 sortira le 4 avril sur consoles

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Entre action et plateformes

Freedom Planet 2 est un jeu signé Galaxy Trail et édité par Marvelous Europe. Il est annoncé pour le 4 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est sorti depuis fin 2022 et a connu un bon petit succès sur PC.Il s'agit d'un mélange d'action et plateformes, dans lequel vous allez incarner Lilac le dragon (avantage vitesse), Carol le chat sauvage (avantage baston), Milla la chienne (avantage exploration) ou Neera le Chevalier de Glace (avantage Puissance) pour traverser le monde, rencontrer plus de 100 personnages non-joueurs et interagir avec.Et puis y'a de la baston aussi, forcément.Un nouveau mode, proposant de nouveaux challenges et baptisé Boss Rush (le titre explique le mode) sera inclus dans cette version. Il sera d'ailleurs ajouté sur PC en même temps que la sortie du jeu sur consoles.