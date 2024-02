- TimeMelters, un jeu dont on se fait l'écho

Publié le Lundi 12 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça raisonne (non, pas de faute)

TimeMelters est un petit jeu indépendant développé par un studio de 3 personnes, Autoexec Games. Ce studio canadien propose un jeu dans lequel vous allez vivre, en solo ou en coop à deux, une aventure à base d'échos.Selon un scénario que les développeurs nous annoncent comment plen de rebondissements, vous allez parcourir un monde de type Fantasy dans lequel vous affronterez des hordes de monstres bien trop forts pour vous. Mais pas si vous êtes plusieurs vous. Il vous faudra élaborer une stratégie et revenir en arrière pour créer des échos de votre personnage et ainsi les faire combattre à vos côtés.Des défis et puzzles demanderont aussi d'utiliser vos échos.Déjà disponible en accès anticipé sur Steam , le jeu sort en version finale le 28 février.