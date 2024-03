Potions: A Curious Tale est sorti

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A boire !

Développé par le studio indépendant Stumbling Cat, Potions: A Curious Tale est un jeu façon "potion-crafting". Il vient de sortir sur PC, via Steam . Une démo gratuite est disponible pour tester le jeu si vous le désirez.Vous allez y incarner Luna, une jeune sorcière qui doit fabriquer des potions et ainsi devenir une "Potion Master".Avec l'aide de Helios, votre chat, vous allez récupérer des ingrédients pour concocter l'une des quelques 100 potions qui sont incluses dans le jeu.Un petit jeu à base de puzzles à résoudre et de chaudron à chauffer...