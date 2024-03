(TEST) The Thaumaturge (PC)

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Le Thaumaturge mais le poireau peut attendre...

A l'heure où les grands studios peinent à se renouveler et nous refourguent toujours la même salade, avec juste des assaisonnements différents pour ne pas avoir (trop) l'impression de manger la même chose encore et encore, l'industrie du jeu vidéo doit très largement sa créativité et son originalité aux petits studios et autres projets indépendants.S'il n'est pas un jeu développé par trois pelés et deux tondus dans leur cave et qu'il a bénéficié d'un budget en conséquence, The Thaumaturge n'est pas un blockbuster pour autant.Mais il est de ces jeux qui nous rappellent pourquoi on fait ce métier, pourquoi le jeu vidéo, c'est quand même vachement bien, et pourquoi, après toutes ses années, on arrive encore à prendre du plaisir souris ou manette en main.