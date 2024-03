Metal Mind est disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mecha mind ?

Metal Mind vient de sortir sur PC, via l'Epic Games Store et Nintendo Switch. Il est édité par 2P Games et édité par Whirllaxy Limited. Notez qu'il est disponible en français.Il s'agit d'un roguelike dungeon crawling mecha shooter, qui se déroule dans des donjons, avec tous les ingrédients classiques du genre : mort permanente, progression du personnage, donjons aléatoires.Vous allez donc diriger un mecha et vous équiper avec l'une des armes disponibles, de la tronçonneuse lance-flammes aux canons d'artillerie, sachant que plus de 100 modèles sont proposés dans le jeu. A vous de voir si vous préférez taper au corps à corps ou à distance et d'adapter les armes à votre style de jeu.