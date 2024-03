- Planet Zoo débarque sur consoles

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Steve Backshall est un éléphant hors pair !





Planet Zoo : Console Edition arrives sur Xbox Series et Playstation 5 le 26 mars prochain, avec, pour l'occasion, une édition Deluxe à 60 € incluant 16 animaux ainsi que 2 scénarios supplémentaires.

De plus, les joueurs qui pré -commanderont le jeu auront droit à 3 espèces animales exclusives : l'hyppopotame pygmée, le dragon komodo et la gazelle de Thomson.



Difficile de pleinement apprécier les excursions au zoo lorsqu'on se considère ami des bêtes. Il est certes très intéressant de pouvoir rencontrer petites et grosses bestioles en chair et en os, mais les voir ainsi en captivité peut laisser un goût amer...Ne vous en faîtes pas : Planet Zoo est là pour ça, et arrive très bientôt sur consoles.Dans ce jeu de gestion, vous avez la possibilité de créer et développer votre propre zoo rempli d'animaux virtuels et qui ne souffriront donc pas (ou presque pas) de la captivité.L'annonce de la sortie de Planet Zoo : Console Edition a été accompagnée d'une sympathique vidéo "making-of" dans laquelle on peut retrouver le célèbre naturaliste et écrivain Britanique Steve Backshall apporter son expertise toute particulière aux développeurs du jeu.