- Le survival horror Shines Over: The Damned est sorti sur PS5

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alors on flippe ?

Shines Over: The Damned est un survival horror dans lequel vous allez vous retrouver à poil, mais avec un chien. Parfaitement. Vous êtes perdu. Sans arme. Sans équipement. Sans même vous souvenir de votre nom. Pire : vous avez attérri dans un monde déprimant, sombre, angoissant...D'innombrables dangers vous attendent dans l'ombre...Ce petit jeu indépendant, développé et édité par le studio Firenut Games, vient de sortir sur PS5. Il est vendu à bas prix. En effet, il ne vous en coûtera que 14,99 € pour avoir les jetons et sursauter.