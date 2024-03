- Autopsy Simulator annoncé pour le 9 mai

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Découper des corps, ma grande passion

Développé par Woodland Games et édité par Team 17, Autopsy Simulator vient d'être annoncé pour le 9 mai prochain. Il soritra sur PC exclusivement.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'horreur et de simulation d'autopsies, dans lequel vous incarnez un médecin légiste adepte du scalpel. Se déroulant dans une ambiance 90s, le jeu vous entraîne dans une histoire glauque, celle d'un homme assailli par des hallucinations.Le tout avec un souci de précision et de réalisme puisque les procédures d'autopsie ont été validées par des médecins légistes. Les corps à autopsier sont inspirés de vraies affaires criminelles.Après, s'ils se mettent à bouger tout seul, là, c'est le fruit de votre imagination.Vraiment ?