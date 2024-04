- Gigantic, le MOBA signé Gearbox se dévoile encore

Publié le Lundi 8 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le retour du MOBA

Développé par Abstraction Games et édité par Gearbox Publishing, Gigantic est un MOBA free-to-play sorti en 2017 et qui n'a jamais réussi à trouver pleinement son public.Dès demain, il sort en version Rampage Edition, proposé à 19,99 € et proposant de nouveaux personnages (23 au total), chacun doté de ses propres capacités qui pourront être améliorées au fil de l'expérience récupérée, du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnaités comme le crossplay (jouez ensemble quelle que soit votre plateforme), de nouvelles cartes et arènes, de nouveaux modes de jeux... Il se joue en 5v5.Une refonte qui sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour accompagner cette sortie.