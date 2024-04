- Die Again, le shoot post-apo en vue de dessus sort jeudi

Publié le Mardi 9 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On ne vit que 200 fois...

Signé Catness Game Studios, Die Again est un shoot en vue de dessus qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Il sort jeudi sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu proposera plus de 100 environnements différents qu'il vous faudra parcourir en affrontant des hordes d'ennemis. Vous allez mourir. Souvent. Parfois même volontairement... mais la mort n'est pas une fin en soi puisque vous pouvez alors posséder le corps de l'ennemi le plus proche pour continuer l'aventure. Attention toutefois : mourir seul comme un con signifie la fin dujeu...Vous pourrez aussi rencontrer différents personnages qui réagiront selon vos choix... mais pourront aussi avoir des réactions totalement inattendues...