Largo Winch : Le prix de l'argent, un nouveau film en prÃ©paration

Publié le Mardi 9 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas se sentir obligé

Malgré deux premiers opus loins d'être convaincants, mais qui ont remporté un certain succès, Largo Winch revient sur les écrans. 13 ans après le dernier film, on verra débarquer le 7 août prochain Largo Winch : Le prix de l'argent. Il est (très) librement inspiré du Tome 13 de la BD, qui porte d'ailleurs le même titre.Réalisé par Olivier Masset-Depasse, réalisateur belge à qui l'on doit les films Cages, Illégal et Duelles, relativement passés inaperçus chez nous, et toujours avec Tomer Sisley, dont le plus grand rôle depuis 13 ans est le doublage de Maître Grue dans Kung Fu Panda, le film réunira également James Franco, qui vivote depuis 6 ans et les révélations d'agressions sexuelles dont il se serait rendu coupable, mais aussi les pétillantes Clotilde Hesme et Elise TiIlloloy.Le film nous narre la quête de Largo Winch pour retrouver son fils, Noom, enlevé par des gens bien décidés à détruire le groupe W. Il va traverser le monde pour le retrouver et va devoir faire face à son passé.Tadaaaaaaam.Un trailer a été mis en ligne.