- Windstorm: Start of a Great Friendship - Remastered, un jeu d'Ã©quitation

Publié le Lundi 8 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tagada

Sorti sur PC en 2017, Windstorm: Start of a Great Friendship revient en version Remastered. Au menu, de plus beaux graphismes, un mode photo et... euh... voilà.Il sortira le 20 juin prochain sur PC, Xbox Series et PS5 et proposera même du 4K.Tiré des romains Windstorm (et du film) qui ont fait fureur (sans jeu de mot) en Allemagne, Windstorm: Start of a Great Friendship raconte l'histoire de Mika, une jeune fille qui va se lier d'amitié avec un bourin, Windstorm. Elle va tenter ensuite de devenir une grande championne d'équitation.A la fin, le cheval se pète une patte et on l'abat d'une balle dans la tête.