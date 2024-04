- Monster's Domain est désormais disponible

Publié le Lundi 8 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jouez un méchant

On vous en a parlé il y a peu, on remet quand même une couche, Monsters Domain est sorti sur Steam . Il s'agit d'un mélange de Tower Defense et de FPS qui se déroule dans un monde Heroic Fantasy.Dans Monster's Domain, vous incarnez un nécromancien. Vous allez tenter de protéger votre domaine des héros intrépides qui pillent les donjons à la recherche de trésors. Et d'ailleurs, vous allez devoir tuer ces héros.Tout est bon pour créer vos sbires : Nécomancie, vivisection, mutation, runes, elixirs, talismans, forge, technique, stratégie, escroquerie, sorcellerie, magie noire... à vous de choisir votre voie.Vous pourrez incarner n'importe quel monstre de votre cheptel, mais aussi les améliorer et mieux les équiper au fil de vos récoltes. Mieux encore : les héros morts pourront être réanimés pour grossir les rangs de vos soldats. Et au passage, vous pourrez leur piquer leurs richesses pour développer vos capacités.