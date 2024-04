- Stygian: Outer Gods, un nouveau survival Horror inspiré de Lovecraft

Publié le Lundi 8 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La colonie de l'horreur

Alors que vous accompagnez une étrange fille vers l'île de Kingsport, où elle veut découvrir le secret qui entoure l'histoire de sa famille, votre navire fait naufrage juste à votre arrivée. Et vous voilà dans un lieu où les cauchemars semblent prendre vie...Vous allez arpenter les rues abandonnées de Kingsport et espérer trouver le moyen d'empêcher les Grands Anciens de revenir sur Terre...Stygian: Outer Gods est un jeu de survie et d'horreur développé par Misterial Games et édité par Fulqrum Publishing. Il devrait sortir avant la fin de l'année, sur PC, via Steam . Il tire son inspiration des oeuvres de Lovecraft.Puzzles, énigmes, affrontements... il faudra non seulement prendre soin de votre santé physique, mais aussi votre santé mentale, dans ce jeu qui se joue en vue subjective.Les choix pris influenceront le déroulement de l'aventure et plusieurs fins sont prévues.