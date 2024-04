(TEST) Horizon Forbidden West (PC)

Publié le Lundi 8 avril 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Aloy, Aloy, monsieur l'ordinateur

Sorti il y a déjà deux ans sur consoles, Horizon Forbidden West vient d'arriver sur PC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aloy n'a jamais été aussi belle que dans cette nouvelle version.Petit test rapide histoire de vous dire si le jeu en vaut la peine sur PC (oui) et si les développeurs ont bien fait le boulot (oui). Histoire aussi de vous dire s'il est fluide (oui) et si vous allez en prendre plein les yeux (oui).Bon, ben en fait, vous avez toutes les réponses. Donc inutile de cliquer sur le lien.A moins que...