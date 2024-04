Whisper Mountain Outbreak, un jeu inspiré par Resident Evil

Publié le Mardi 9 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Do you Love Craft?

Whisper Mountain Outbreak est un jeu multijoueur en coop, en 3D isométrique, de type survival horror. Il s'inspire des succès à la Resident Evil sortis dans les années 90.Le jeu se déroule d'ailleurs en 1998, alors qu'un brouillard épais recouvre le Mont Bisik. Les habitants commencent à entendre des murmures et apercevoir des monstres...Il est temps de se barrer pour survivre...Signé Toge Productions, le jeu va vous confronter à des hordes de monstres qu'il faudra combattre. Vous devrez explorer de nombreux bâtiments, trouver des ressources... et surtout les partager avec vos cooéquipiers. Des puzzles seront aussi à résoudre.Le jeu devrait sortir cette année, sur PC, via Steam