- Tennis Manager 2024 annoncÃ© pour le 23 Mai

Publié le Mardi 16 avril 2024 à 21:16:21 par Matis Duperray

Certains s'arrêtent après le 2 ou le 3...

Il est l’heure de reprendre du service ! Tennis Manager 2024 vous emmène encore une fois dans la peau d’un manager sportif à la recherche de la gloire ! Ce nouveau titre vous demandera de nouveau de choisir les plus grands talents du tennis, de les entraîner et de tirer le meilleur d’eux même pour qu’il puissent décrocher la première place en votre nom.Rebound CG s’arrange cette année pour sortir son jeu le 23 Mai, à peu près en même temps que le tournois de Roland Garros en France. Il fait également part et avertit de l’utilisation de l’IA durant les phases de création du jeu. C’est un sujet très controversé, et l’attention est appréciée.Vous pouvez retrouver Tennis Manager 2024 sur Steam dès maintenant :