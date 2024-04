- Sand Land dévoile une nouvelle bande annonce

Publié le Mardi 16 avril 2024 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

la tempête de sable se rapproche

Sand Land est une adaptation du manga du défunt Akira Toriyama, également créateur de Dragon Ball et Dr Slump.Petit rappel, cet action RPG signé Bandai Namco, se déroule dans un monde désertique où l'eau est une denrée extrêmement rare et précieuse. Démons et humains cohabitent. Dans ce monde où le roi contrôle l’accès à l’eau potable. Le shérif Lao est convaincu que quelque part dans le désert se cache une autre oasis. Beelzebub, le prince des démons, et Lao, vont partir à sa recherche.Le jeu sortira le 26 avril prochain sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, une démo est disponible gratuitement sur tous ces supports.