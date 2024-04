- Phantom Fury propose une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Lundi 15 avril 2024 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Boum, crac et bang

Publié par 3D Realms et développé par Slipgate Ironworks, le jeu de tir en première personne Phantom Fury nous dévoile une nouvelle vidéo de gameplay.Dans Phantom Fury vous incarnez Shelly “Bombshell” Harrison qui se fraye un chemin par la force et la violence à travers Chicago, Albuquerque et bien d’autres à l’aide de son bras bionique qui permet entre autre d’étourdir les ennemis et de bloquer les balles. Elle pourra également s’aider d’une vingtaine d’armes différentes, notamment le revolver Loverboy, qui ont chacune leurs améliorations.Bref, un bon FPS bien classique inspiré des road trips et des films d’action traditionnels.Phantom Fury sortira sur PC via Steam le 23 avril (puis sur consoles en 2025) et sera affiché au prix de 24,99 $.