- Civil War sort mercredi au cinéma

Publié le Lundi 15 avril 2024 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Pas celui des Avengers, celui des américains

Le film Civil War écrit et réalisé par Alex Garlandi (scénariste de 28 jours plus tard, Ex Machina et Annihilation) sort mercredi au cinéma.Mais il ne sera pas seul en tête d’affiche car accompagné de Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons et Nick Offerman.Le film se veut visiblement plutôt mystérieux avec pour simple synopsis “Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui dans un futur proche est plus que jamais sur le fil du rasoir”. Parce qu’apparemment c’était pas déjà le cas.Et sinon, y a des hélicoptères de combat au-dessus de la statue de la liberté donc ça sent quand même un peu la guerre civile, le sang, la violence et la baston.