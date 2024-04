Steam : Les soldes du weekend

Publié le Vendredi 12 avril 2024 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Si vous aimez les gros jeux indé, foncez !

Les jeux Fallout sont à l’honneur avec :

The planet crafter

Les jeux de la franchise Neptunia

Rimworld

Vampyr

Escape the Backrooms

PGA Tour 2k23, dont c’est également le weekend gratuit

Sipho

System Shock

Pummel Party

Red Dead Redemption II

Hogwarts Legacy

Stray

Palworld

Outer Wilds

Comme chaque semaine, Steam propose tout un tas de jeux à prix cassés. Et comme chaque semaine, nous allons vous faire la liste de ceux que le site a décidé de mettre en avant. Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver la liste complète, sans chichi, en cliquant sur le lien en fin de page.La liste mise en avant :Un gros bundle des jeux principaux de la franchiseFallout 76 et ses DLCFallout 4 et ses DLCFallout New Vegas et ses DLCFallout 3 et ses DLCFalloutFallout 2Fallout TacticsDe plus, en raison du récent showcase Triple-i Initiative, vous pouvez retrouver un tas de jeux indépendants en soldes comme : V Rising, En Garde!, Dead Cells, Crypt of the Necrodancer, Slay the Spire, Spiritfarer, Darkest Dungeon II, Risk of Rain 2, Moonlighter, Brotato, Street of Rogue, Never Alone, Cat Quest, Deep Rock Galactic ou encore Sifu pour ne citer qu’eux.Il y en a pour tous les goûts !Voilà la liste complète