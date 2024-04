- Planet Crafter sors dans sa version finale !

Publié le Jeudi 11 avril 2024 à 11:00:00 par Matis Duperray

Subnautica sur Mars







Ça y est ! Après une longue période d’accès anticipé, Miju Games sort officiellement Planet Crafter ce 10 Avril 2024 !Pour rappel, Planet Crafter est un jeu de survie qui vous plonge dans une aventure interstellaire sur une planète hostile. Vous devrez manipuler l’oxygène, les ressources naturelles, et les constructions de bases d’opérations pour rendre vie à la planète et en faire un véritable havre de paix !Pour la sortie, Miju Games nous offre un tout nouveau mode multijoueur ou vous pourrez explorer les nouveaux biomes avec jusqu’à 10 de vos amis ! De nouvelles espèces d’animaux ont également été introduites pour rendre l’expérience encore plus complète. Et c’est loin d’être fini, car le studio annonce que de nombreux contenus supplémentaires sont à venir !Profitez également d’une promotion exceptionnelle de 30% sur Steam jusqu’au 24 Avril, couplée à une offre de 10% supplémentaire si vous achetez également Lightyear Frontier, un autre jeu vous mettant dans la peau d’un pionnier intergalactique !Retrouvez Planet Crafter dès maintenant sur Steam pour 23.99€ !