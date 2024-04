La Malédiction : L'Origine, la critique du film

Publié le Mercredi 10 avril 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Satan l'habite

On ne le sait pas, mais Sylvain a failli rentrer dans les ordres. Parfaitement. Très pieu - il a même décidé d'en honorer le célibat depuis déjà plus de 20 ans - et ne ratant jamais une fête religieuse, il a voulu prendre la robe dès son plus jeune âge.Par six fois, il a tenté de rejoindre cette grande famille qu'est l'Église.Par six fois, il a échoué aux tests.Par six fois, on lui a répondu que ce n'était pas grave, puisque "le royaume des cieux est à lui", direct, sans passer par la case "jugement dernier".Ah, sinon, Sylvain avait oublié de mettre un sous-titre à sa critique. Je l'ai fait pour lui...