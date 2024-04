- MotoGP24 : rencontre entre pilotes et développeurs

Publié le Mercredi 10 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plus de réalisme ?

Annoncé pour le 2 mai prochain, sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, MotoGP 24 s'offre une nouvelle vidéo. Elle dévoile la recontre entre l'équipe de développement de Milestone et deux pilotes Moto2 et Moto3, Celestino Vietti et Filippo Farioli.L'occasion d'échanger sur le jeu, mais aussi de grapiller quelques conseils pour que le jeu soit encore plus réaliste.Ce nouvel opus de la plus célèbre saga de jeux de courses de motos s'adressera aux fans de motos comme aux novices, avec différents niveaux de réalisme, de difficulté, mais aussi de très nombreux modes de jeux, dont un mode carrière présenté comme "le plus abouti de la série".On a hâte de mettre la main dessus.