- Cowboy 3030, un roguelike futuriste au Far West

Publié le Mardi 9 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Clint Skywalker

Développé par Soy Boy Games, Cowboy 3030 est annoncé pour une sortie en accès anticipé le 28 mai prochain, sur Steam . Une démo y est d'ores et déjà disponible, si vous voulez tester le jeu.Cowboy 3030, c'est un shoot en vue extérieure, façon western SF. Vous incarnez un chasseur de primes et devez chasser... des aliens. Les Nebularos qui terrorisent le comté de Hololasso.Grâce à vos armes spéciales, et surtout votre lasso électrique, vous allez les capturer un par un pour les remettre à la justice. Vous pourrez améliorer vos capacités, améliorer votre arme, créer des combos d'équipements puissants... et vous pourrez jouer en coop jusqu'à 4.