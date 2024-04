- Ultra Mega Cats, un roguelite SF avec des chats

Publié le Mercredi 10 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pas mignons, les chats

Ultra Mega Cats est annoncé pour une sortie en accès anticipé prochainement, sur PC, via Steam . Une fois cette période terminée, il sortira à une date encore inconnue sur PC, PS5, Xbox Series et une version Nintendo Switch est même annoncée. Le jeu est développé par le studio polonais Fallen Leaf.Il s'agit d'un roguelite SF en coop dans lequel vous allez incarner l'un des 5 Mega Cats disponibles, chacun avec ses propres caractéristiques. Jusqu'à 4 joueurs vont faire équipe pour combattre les ennemis jurés des chats : les rongeurs et les oiseaux.Plus de 50 mods sont prévus pour transformer votre matou en machine de guerre.Le jeu est à découvrir en vidéo.