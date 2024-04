- Jötunnslayer: Hordes of Hel, un hack'n slash viking

Publié le Mercredi 10 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Voyage au bout de l'enfer

Jötunnslayer: Hordes of Hel est un hack'n slash roguelite développé par Games Farm, un studio tchèque, et édité par Grindstone. Il doit sortir cette année, à l'automne, en accès anticipé, sur PC, via Steam Le jeu se déroule dans un monde Dark Fantasy inspiré de la mythologie viking. Vous allez incarner une âme égarée qui erre dans Hellheim, le monde des morts.Des batailles contres des hordes d'ennemis vous attendent. Il vous faudra de bonnes armes, des sorts et de la patience pour en venir à bout.Vous pourrez choisir parmi différents types de héros, chacun avec ses capacités et ses armes, et bien entendu, au fil de votre gain d'expérience, vous pourrez rendre votre personnage plus fort, plus résistant, plus létal.