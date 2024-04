- Les Intrus : The Strangers fait son grand retour au cinéma

Publié le Mercredi 10 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Toc, toc, qui est là ?

Après deux films d'horreur sympathiques mais pas inoubliables sortis en 2007 et 2008, le projet "The Strangers" reprend du poil de la bête et connaît un reboot. Une nouvelle trilogie est prévue et le premier opus à sortir, intitulé "The Strangers : Chapter 1" en v.o. et "Les Intrus" en vf, sortira le 15 mai prochain au cinéma.Le film est signé René Harlin (58 minutes pour vivre, Au revoir à jamais, Cleaner...) et mettra Madelaine Petsch (Riverdale) et Froy Gutierrez (Cruel Summer) devant la caméra.On va suivre un jeune couple qui, lors d'un road-trip aux USA, tombe en panne et doit louer un airbnb pour une nuit. La maison est isolée et ils vont bientôt être la cible de trois tueurs masqués. Ça donne envie de partir en vacances, ça.