Les nouveaux jeux PlayStation Plus d’Avril

Publié le Jeudi 11 avril 2024 à 10:25:00 par Julia Bourdin

Des Legos, des voitures et des aventures

Comme chaque mois, PlayStation ajoute de nouveaux titres à son service. Ce mois-ci, vous pourrez explorer les Etats-Unis à vive allure avec The Crew 2 ou bien découvrir les fonds marins avec Dave the Diver. De plus, Tales of Kenzera: Zau et Animal Well seront disponibles via le PlayStation Plus dès leur lancement.Voici la liste complète en fonction des types d’abonnements :Dave the Diver | PS4, PS5Tales of Kenzera: Zau | PS5Animal Well | PS5The Crew 2 | PS4Oddballers | PS4Construction Simulator | PS4, PS5Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5Lego Ninjago, le film : Le Jeu vidéo | PS4Nour: Play With Your Food | PS4, PS5Deliver Us Mars | PS4, PS5Lego Marvel's Avengers | PS4Stray Blade | PS5Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5