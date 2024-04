- The Rogue Prince of Persia arrive !

Publié le Jeudi 11 avril 2024 à 11:30:00 par Matis Duperray

Ubisoft évite la mort grâce au Rogue Lite !







En ce 10 Avril 2024, Ubisoft scelle une alliance avec Evil Empire pour explorer de nouveaux horizons ! En effet, les deux studios annoncent la future sortie de The Rogue Prince of Persia, un jeu Rogue Lite 2D action-plateformes.L’expérience de Evil Empire avec les Rogue Lite et la maîtrise d’Ubisoft en construction d’univers prenants annonce du lourd pour ce nouvel opus de la saga Prince of Persia ! Les joueurs seront plongés au cœur de la capitale de l’Empire Perse, Ctésiphon. Le Prince, capable de déjouer la mort grâce à un Bola mystique, devra affronter le malveillant Nogai, chef d’une impitoyable armée de Huns. Il disposera d’un panel d'armes diverses et variés et devra compter sur ces prouesses acrobatiques pour venir à bout du vil chef de guerre !The Rogue Prince of Persia est annoncé en accès anticipé sur Steam pour le 14 Mai, et nous dévoile un magnifique trailer d’annonce. L’ambiance visuelle et sonore semble d'ors et déjà particulièrement satisfaisante, et on a hâte de se plonger dans les rues de Ctésiphon pour massacrer du Huns !