- Monster Jam Showdown annonce sa date de sortie !

Publié le Vendredi 12 avril 2024 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Vroum vroum les grosses voitures

Milestone et Feld Motor Sports ont révélé de nouveaux visuels et surtout une date de sortie pour le jeux de monster trucks officiel, Monster Jam. Amateurs de grosses roues, bouclez vos ceintures et notez dans vos calendriers le 29 août 2024 (ou le 26 pour l’accès anticipé). Le jeu sera disponible sur toutes les plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic.Au programme du jeu, 66 camions officiels mais surtout un paquet de circuits : au-delà des compétitions officielles, se déroulant dans trois catégories de circuits inspirés de lieux réels, Monster Jam Showdown emmènera les joueurs dans la Vallée de la mort et en Alaska. Il y aura du paysage à voir.Au total, ce ne sont pas moins de 10 modes de jeux qui seront disponibles, de quoi contenter les joueurs arcade.