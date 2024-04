- Un nouveau trailer et une date de sortie confirmée pour Library of Ruina

Publié le Vendredi 12 avril 2024 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une nouvelle page est sur le point de s'écrire

Pour rappel Library of Ruina est un JRPG où vous allez jouer un jeune étudiant, Roland, qui va aider Angela, la directrice de la bibliothèque, à trouver le Livre Absolu. Pour obtenir ce dernier, il va falloir inviter des gens à la Bibliothèque et les combattre (dites moi c'est devenu dangereux d'aller bouquiner). Ils se transformeront alors en livres qui vous guideront vers l'objet de votre quête...Plus de 600 pages d'illustrations seront incluses, ainsi que la bande-son du jeu. Les versions PS4 et Nintendo Switch comprendront tous les DLC déjà sortis sur PC et sur les consoles Xbox One et Xbox Series.Library Of Ruina arrive sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 25 avril prochain, ce qui avait été annoncé auparavant.Sur ce on vous laisse avec le dernier trailer.