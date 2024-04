- La date de sortie pour Kingdom Rush 5 : Allliance est annoncée

Publié le Vendredi 12 avril 2024 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Alors c'est le rush ?

On ne présente plus la licence Kingdom Rush, récompensée à de nombreuses reprises, c'est une icone du tower defense. Kingdom Rush 5 : Alliance vous fera combattre aux côtés des guerriers de Linirea et de l'armée des ténèbres, unis pour vaincre un ennemi commun.Vous aurez le droit tester non pas un, pas trois, mais deux héros sur le champ de bataille. Cet opus vous permettra de vous battre avec deux dragons pour deux fois plus de chaos.Pour ce qui est des troupes on ne change pas une équipe qui gagne : les paladins, les archers, les mages, les nécromanciens sont de la partie. Bien entendu il y aura aussi du nouveau, ne soyez pas inquiets.Kingdom Rush 5: Alliance sera lancé le 25 juillet sur Steam, iOS et Android pour 6.99$.