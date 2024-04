- Magic: The Gathering lance Les hors-la-loi de Croisetonnerre en avant-première

Publié le Lundi 15 avril 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Je vais dégainer ma carte bleue plus vite que mon ombre

Complot, qui permettra d'exiler une carte face visible de votre main pour ensuite lancer dans un tour ultérieur une carte complotée depuis l’exil sans payer son coût de mana

Impétuosité, qui accorde aux éphémères et aux rituels plusieurs effets chaotiques qui peuvent être payés avec un coût supplémentaire.

Monture, qui peut être activée en utilisant un nombre quelconque de créatures contrôlées par un joueur dont la puissance totale est égale ou supérieure à la valeur de "Seller" de la créature de la monture. Elles seront sellées jusqu'à la fin du tour et déclencheront de puissantes capacités supplémentaires.

On vous en avait brièvement parlé au moment des annonces des dates de sorties des futures extensions Magic: The Gathering, Les hors-la-loi de Croisetonnerre est une extension prenant place dans le plan de Croistonnerre, un plan sans foi ni loi où règnent des hors-la-loi à la morale douteuse. L'extension sera disponible le 19 avril 2024 en boutique, mais les événements d'avant-première ont débuté vendredi dernier.Qui dit nouvelle extension, veut dire nouvelle histoire et ici, on va suivre les méchants de Magic, qui débarque de tout le multivers directement sur Croisetonnerre afin de s'emparer des trésors de Maag Taranau.Avec cette extension, viens évidemment des nouvelles mécaniques, à commencer par le terme "Hors-la-loi" qui désigne les gredins, les assassins, les pirates, les psychagogues ou encore les mercenaires.On aura également :Lorsque un jour cible un adversaire ou sa main, ses permanents, ses sorts, sa bibliothèque ou son cimetière, il commet un "Crime". Ces crimes sont à la base de la planche bonus intitulée, des réimpressions au style journalistique sur le thème exclusif de l’extension. Les joueurs peuvent obtenir une cartedans chaque booster de jeu avec une chance supplémentaire de gagner une version à texture Premium dans un booster collector.Comme toujours, les cartes seront disponibles avec plusieurs traitements spéciaux, à commencer par le traitement "avis de recherche" qui est tout simplement incroyable. Ce traitement sera réservé exclusivement à la bande d'Oko, composé des méchants les plus emblématiques du Multivers et pourra être trouvé dans les boosters de jeu et les boosters collector. On retrouvera également des illustrations uniques pour les terrains de base qui sont, comme toujours, magnifique.L'extension arrive bientôt, et je peux vous dire que j'ai très hâte.