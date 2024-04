- Le survival horror pulp Outer Terror est disponible sur consoles

Publié le Lundi 15 avril 2024 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Des monsieurs baraqués, des flingues et des aliens

Outer Terror, dévelopé par Voxpop Game et porté par Ratalaika Games, est à présent disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Outer Terror est un horde shooter roguelite rendant hommage aux films de série B et à l’âge d’or des comics d’horreur (les années 80 et 90).Vous devrez explorer des villes en ruines seul ou avec un copain sur le canapé et looter tout ce que vous pouvez afin de survivre à des vagues infinies d’aliens bien moches, de robots, de goules et autres saloperies.Au total ce sont pas moins de 5 chapitres que vous pourrez parcourir et 10 personnages aux armes uniques que vous pourrez essayer et améliorer.Bref, si vous aimez vous défouler sur ce genre de petits jeux, Outer Terror est proposé au prix de 9,99 $.