(TEST) Like A Dragon : Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC)

Publié le Mardi 16 avril 2024 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

Petit dragon devenu grand

Oui, non, vous n'êtes pas dans une faille spatio-temporelle, nous sommes bien le 16 avril et nous vous proposons le test de Like A Dragon : Infinite Wealth sorti le... 25 janvier dernier.Oui, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit.Mais en même temps, vous allez voir que quand on part à Honolulu, on n'a pas vraiment envie d'en repartir. Ceci explique cela.