Reus 2 est disponible

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Appelez-moi Dieu

Reus 2 est désormais disponible sur Steam .Le jeu est développé par Abbey Games et édité par Firesquid. Il est proposé au prix de 24,50 €. Il sort quelques 10 ans après le premier opus...Dans Reus 2, vous contrôlez des géants et devez, à l'aide des biomes qui leur sont associés (forêt tropicale, mer, désert...) créer des planètes et les modeler à votre image, petit à petit.Selon vos décisions et actions, les humains évolueront de différentes manière. A vous de les soutenir ou de leur imposer des défis, ou carrément les exterminer pour tout recommencer à zéro.