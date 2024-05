Construction Simulator 4 est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Pastéis de Nata

Le jeu le plus attendu par la communauté portugaise de nos lecteurs est enfin disponible sur Nintendo Switch. En effet, Construction Simulator 4 est sorti sur la console de Nintendo. Notez qu'il est aussi sorti sur iOS et Android.Chi toi ochi tou aime avoir un cachque de chantier chour la tête, alors Conchtrukchion Chimulator quatro est faitch pour toi.Le jeu est développé par le studio allemand Arts Software sortira, avec l'éditeur Astragon Entertainment.Vous allez participer, seul ou avec vos amis, à quelques 10 gros projets de construction. Outre le mode carrière, plus de 100 missions seront incluses. 80 machines de plus de 20 fabricants seront également de la partie.Youpi.Ah non, pardon... Youpiche.