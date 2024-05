Multiversus est sorti

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Allez-y, c'est gratuit !

Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l'humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Garnet (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), l'Agent Smith (Matric), Jason (Vendredi 13) ainsi qu'une créature inédite nommée Chien-Renne vous attendent dans le nouveau jeu signé Warner Bros, Multiversus.Multiversus est un jeu de combat multijoueur qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Bonne nouvelle, c'est un jeu gratuit.Et on vous colle le trailer de lancement :