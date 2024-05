Conscript : le survival horreur durant la 1ère Guerre Mondiale confirmé pour 2024

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va tranchée

Dans Conscript, vous incarnez un soldat français qui se retrouve seul dans les tranchées, entouré d'innombrables ennemis, d'innombrables dangers et d'innombrables trucs destinés à le faire mourir. Et il va bien évidemment falloir rester en vie. Parce que votre but est de retrouver votre frère disparu. Nous sommes à Vedrun, en 1916.Ce survival horror en pixel art est développé par le studio australien Catchweight Studio et édité par Team17.Le jeu a été confirmé pour une sortie cette année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Une sortie boîte est même envisagée.