- Shouders of Giants, un jeu d'action SF en démo gratuite

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec une grenouille armée

Shoulders of Giants est un jeu d'action de type roguelite dans lequel vous incarez un robot samourai et une grenouille armée de flingues. Le but ? Tuer tous les méchants aliens pour sauver la galaxie, défoncer des hordes d'ennemis, des boss... puis passer au suivant.Le jeu propose du solo ou du coop jusqu'à 4 joueurs. Plus de 1000 combinaisons de compétences et d'armes sont proposées. Vous pourrez même joeur les deux personnages en même temps.Le jeu sort en version Director's Cut prochainement, sur PS5 et sur PC, via Steam . Sur cette dernière plateformes, une démo est disponible.Notez enfin qu'il est l'oeuvre d'un petit studio indé, Moving Pieces Interactive.