Capes, le jeu de super-héros, est sorti

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Capes ou pas Capes ?

Capes est un jeu de super-héros. On vous en a déjà parlé, on vous en reparle forcément puisqu'il vient de sortir. Le jeu vous envoie dans un monde où, il y a une vingtaine d'années, les super-vilains ont battu les super-héros. Depuis, ils dirigent une société dans laquelle avoir des super-pouvoirs est interdit.Vous émergez au beau de cette société tyrannique et décidez de relancer la guerre. Vous allez monter une équipe de super-héros et partir à l'assaut des suêr-vilains.Le jeu est développé par Spitfire Interactive et édité par Daedalic Entertainment. Il est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.