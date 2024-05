- Corpse Keeper, le roguelite ultra-difficile, est disponible en version finale

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Avez-vous assez de skill ?

En accès anticipé sur Steam , depuis février de l'année passée, Corpse Keeper vient enfin de sortir en version finale. Enfin, pas finale finale, parce que c'est une 1.0 et au fil des mises à jour, on aura du 1.1, 1.2 et j'en passe, mais finale quand même.Pouir rappel, il s'agit d'un roguelike action-stratégie dans lequel vous devez vous lancer à l'assaut de la cathédrale de Lenst, où un démon a pris place, en compagnie de sa horde de sbires. Les combats sont inspirés des jeux de baston 3D, avec une vue de côté.Développé par Melancholia Studio et édité par Thermite Games, Corpse Keeper est présenté comme ultra-difficile par ses créateurs. Mais pas insurmontable.Notez que le jeu est proposé à moins de 20 € et bénéficie d'une remise de 40% pour quelques jours.