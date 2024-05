- That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles dévoile son intro

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un slime rapide, c'est un slime fast ?

Remportant la palme du titre le plus chiant de l'année, tout du moins pour le moment, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, sera disponible le 8 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.Le jeu est bien évidemment adapté du manga éponyme. Il s'agit de la première adaptation vidéoludique de la série et elle est signée Bandai Namco.Notez qu'il s'agit d'un RPG en 2D à défilement horizontal, déjà sorti sur Android il y a 3 ans.Le jeu bénéficiera ici de nouvelles histoires exclusives créées par l'auteur de la saga de mangas. Le jeu raconte l'histoire de Limule Tempest et ses acolytes, lancés dans une grande mission : bâtir et développer une nouvelle nation, la Fédération de Jura Tempest.Vous pourrez y (re)découvrir l'histoire originale, avec notamment avec les Kijins et la bataille contre le Royaume de Falmuth.La vidéo d'introduction du jeu a été mise en ligne.